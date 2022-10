Bolsonarista tenta agredir jornalistas do UOL e do SBT em Aparecida (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Além do episódio da agressão contra funcionários da TV Aparecida durante a passagem de Jair Bolsonaro na Basílica de Aparecida, um homem xingou e tentou agredir jornalistas do UOL e do SBT que cobriam a visita do presidente, nesta quarta (12).

De acordo com o repórter do UOL Felipe Pereira, o bolsonarista se aproximou das equipes e reclamou da cobertura do evento. Quando percebeu que estava sendo filmado, o homem partiu para cima da equipe.

Imagens divulgados pelo UOL mostram o comportamento agressivo do homem que aparece empurrando uma mulher que tenta intervir. Ele xinga e ameça processar os jornalistas caso as imagens não fossem apagadas. Assista.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.