Bolsonaristas ateiam fogo em pneus e bloqueiam Marginal Tietê

247 - Bolsonaristas e militantes da extrema direita atearam fogo em pneus e bloquearam a A Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (9). A manifestação foi realizada na esteira dos atos de vandalismo e terrorismo feitos em Brasília, no domingo (8), por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam o resultado das eleições.

No domingo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para condenar o terrorismo bolsonarista e para afirmar que não iria admirir cenas de violência como as que aconteceram na capital federal se repetissem no estado.

Segundo o UOL, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o bloqueio na Marginal Tietê acontece na altura da Ponte dos Remédios e atrapalha o tráfego dos veículos que chegam da rodovia Castelo Branco, que liga a capital ao interior, e quem vem da Marginal Pinheiros, sentido Ayrton Senna.

