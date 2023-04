Bolsonaristas avaliam que Tarcísio traiu a base que o elegeu e pedem que ele seja enquadrado por Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) e aliados avaliam que o governador de São Paulo (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), eleito com o apoio do ex-mandatário, está "governando com inimigos". Segundo a jornalista Thaís Oyama, do UOL, as críticas são dirigidas às secretarias de Cultura e de Comunicação, que estariam "tomadas pela esquerda". A avaliação é que Tarcísio está em débito com Bolsonaro e será enquadrado pelo ex-mandatário nos próximos dias.

“Na semana passada, Eduardo Bolsonaro criticou um programa da TV Cultura, que recebe recursos do governo paulista. Ele postou que a TV Cultura tinha colocado no ar um programa sobre o avanço da extrema direita, e Eduardo Bolsonaro sugere que a TV ainda deve estar sob influência do 'calça apertada', referindo-se ao ex-governador João Doria", ressalta a reportagem.

O retorno de Jair Bolsonaro após 89 dias nos Estados Unidos, para onde viajou faltando dois para o término do seu mandato à frente do Executivo Federal, atiçou a base bolsonarista que agora acredita que o ex-mandatário irá “enquadrar Tarcísio, chamá-lo à razão e colocá-lo de novo no rumo que o elegeu".

