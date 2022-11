Bolsonaristas cortam mangueira de 10 caminhões, bloqueiam Rodovia Anhanguera e fogem de policiais

Apoie o 247

247- Bolsonaristas bloquearam, na madrugada desta quarta-feira (23), dois trechos da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas (SP). O grupo terrorista é contra o resultado legítimo das eleições presidenciais do último dia 30 de outubro. Caminhões foram danificados. A Polícia Militar foi chamada e dispersou os dois atos golpistas. As informações são do portal G1.

O primeiro ponto de interdição aconteceu próximo ao km 99. O grupo jogou entulho e terra na pista no sentido interior. A Polícia Militar dispersou as pessoas Funcionários da Autoban, concessionária que administra o trecho, fizeram a limpeza e liberaram aos poucos o trânsito.

O segundo bloqueio foi no km 105, perto do Techopark, no sentido capital. O grupo cortou mangueiras de ar de pelo menos dez caminhões. Uma fila longa de carros se formou por duas horas. Quando a polícia chegou, eles fugiram.

