Bolsonaristas espancam homem no interior de São Paulo (cenas fortes)

247- Um grupo de bolsonaristas golpistas que bloqueava uma via em Taubaté (SP), localizada no Vale do Paraíba, em São Paulo, espancou um motorista que tentou furar o bloqueio ilegal.

O homem de 42 anos que estava dirigindo um carro e não participava da manifestação disse que tentou passar no protesto quando ia buscar o filho no Comando de Aviação do Exército (Cavex), mas foi fechado por um carro, que era dirigido por um homem de 36 anos, impedido desta forma que o senhor seguisse viagem.

O bolsonarista, por sua vez, começou a chutar a lataria do carro do homem, que rebateu pegando uma faca no veículo.

Na sequência, os radicais se juntaram para espancar o homem, como mostram as cenas no vídeo abaixo.

Os motoristas de 42 anos e 36 anos foram encaminhados para a Upa Central, mas foram liberados no mesmo dia.

