Bolsonaristas fazem vaquinha para Daniel Silveira pagar multa determinada pelo STF

247 - Aliados do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) resolveram fazer uma "vaquinha" para ele pagar a multa de R$ 405 mil determinada nesta terça-feira (3) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A penalidade foi aplicada após o parlamentar violar medidas cautelares impostas no processo em que ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, após divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

Apesar das restrições impostas pelo Supremo, o deputado fez um discurso nos atos bolsonaristas organizados no último domingo (1º) Dia do Trabalho. A tornozeleira eletrônica que ele deveria usar também está desligada desde 17 de abril.

O deputado tem desafiado o Supremo. Nesta quarta-feira (4), ele se recusou a receber a notificação da Corte que o obriga a usar a tornozeleira eletrônica. A nova notificação pede que o parlamentar se apresente em 48h para colocar o equipamento.

Após a condenação, Jair Bolsonaro (PL) concedeu indulto, no último dia 21. No final de abril, o ministro Alexandre de Moraes alertou que a iniciativa de Bolsonaro não alcança a inelegibilidade ligada à condenação criminal do deputado.

