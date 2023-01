Bolsonaristas golpistas interditam Avenida 23 de Maio, em São Paulo

Apoie o 247

247 - Estimulados pelos terroristas que invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília neste domingo (8), bolsonaristas golpistas interditaram neste final de tarde os dois sentidos da Avenida 23 de Maio, na altura do parque do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo. As informações são da Polícia Militar.

