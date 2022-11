Bolsonaristas promovem boicote a bar que é reduto da esquerda em São Paulo

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas têm promovido um boicote ao bar Canto Madalena, localizado próximo ao Beco do Batman, na zona oeste de São Paulo, por meio de avaliações negativas na página do estabelecimento no Google.

O bar é um reduto da esquerda em São Paulo e se posicionou a favor do agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a última eleição.

A proprietária do negócio, Tita Dias, explicou que bolsonaristas têm entrado na página do bar no Google para fazer críticas infundadas, com o objetivo de reduzir a nota do local, que vai de zero (negativo) a cinco (positivo).

No vídeo, Tita afirma que o estabelecimento já perdeu 0,2 ponto desde que a ação bolsonarista começou.

Ela pediu ajuda para que seus clientes façam comentários positivos na página, com o objetivo de recuperar a boa avaliação do estabelecimento. "É uma coisa que pesa muito, porque o Google é o principal instrumento de pesquisa das pessoas e essa avaliação conta muito para as opções, para as escolhas das pessoas".

"A gente não pode entrar na disputa política. Não quero que vocês entrem lá para falar sobre o que eles falaram ou a minha resposta. Eles só estão lá 'péssimo atendimento', 'nunca mais volto'. Eles não entram na questão de Lula, e nós não poderemos entrar, porque o Google pode derrubar minha página", explicou Tita.

