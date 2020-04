Bolsonaristas voltam a se aglomerar na Paulista em manifestação contra Doria e isolamento

Em carros e à pé, e portando bandeiras do Brasil e camisas verde e amarelas, os bolsonaristas pediam a saída do governador João Doria do cargo edit

247 - Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro fez uma nova manifestação na Avenida Paulista neste domingo, 12, descumprindo as determinações de isolamento social do governo do estado contra a propagação da covid-19.

Em carros e à pé, e portando bandeiras do Brasil e camisas verde e amarelas, os bolsonaristas pediam a saída do governador João Doria do cargo. Poucos participantes usavam máscara. A avenida não está fechada para carros, como acontece normalmente aos domingos.

Nesse sábado, 11, apoiadores de Jair Bolsonaro pararam o trânsito da avenida Paulista, atrapalhando inclusive a circulação de ambulâncias.

Confira vídeo sobre a manifestação, que descumpre orientações sanitárias da OMS:

