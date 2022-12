'Bolsonaro, a cadeia te espera', diz Orlando Silva após acusações da PF

Outros parlamentares como Renan Calheiros (MDB-AL), que foi relator da CPI da Covid, e Humberto Costa (PT-PE) também repercutiram as conclusões da PF contra o ocupante do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) cobrou do Judiciário a prisão de Jair Bolsonaro (PL), acusado pela Polícia Federal (PF) de incitação ao crime por estimular as pessoas a não usarem máscaras de proteção contra o coronavírus. "Não adianta fugir, Bolsonaro. A cadeia te espera!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou que os "crimes contra humanidade não prescrevem e são transnacionais".

O emedebista foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, que teve início no primeiro semestre de 2021 e terminou em outubro do mesmo ano. A CPI sugeriu a autoridades o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes relacionados à pandemia.

"Bolsonaro é criminoso!", escreveu o senador Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro da Saúde.

🚨 ATENÇÃO!!! A Polícia Federal concluiu que BOLSONARO COMETEU CRIME ao divulgar notícias falsas sobre a Covid-19, naquele deplorável episódio em que relacionou vacinas à AIDS.



Não adinata fugir, Bolsonaro. A CADEIA TE ESPERA! — Orlando Silva (@orlandosilva) December 28, 2022

A PF concluiu que Bolsonaro é responsável por incitação ao crime, como denunciou a CPI da Covid, que recomendou o indiciamento dele em 9 delitos. É o primeiro pelo qual ele pagará. Crimes contra humanidade não prescrevem e são transnacionais. — Renan Calheiros (@renancalheiros) December 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.