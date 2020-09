Bolsonaro afirma que, no 1º turno, não vai apoiar reeleição de Crivella

O prefeito é alvo de pedido de impeachment em razão da atuação do grupo miliciano "Guardiões do Crivella" edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro respondeu a um apoiador nas redes sociais nesta quinta-feira (3) afirmando que não irá apoiar nenhum candidato à Prefeitura no primeiro turno das eleições municipais de novembro. A pergunta se referia diretamente ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), que enfrenta votação de admissibilidade de pedido de impeachment na Câmara dos Vereadores nesta tarde.

“Decidi não participar, no 1º turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil”, escreveu o ex-capitão. Segundo ele, há “muito trabalho” na presidência e ainda está trabalhando para viabilizar o Aliança Pelo Brasil.

O presidente ainda afirmou que conversa com três partidos. Um deles é o Republicanos, de Crivella. A pergunta do eleitor foi direcionada a um suposto apoio ao bispo. Dois filhos do presidente (o senador Flávio e o vereador Carlos) estão na legenda do bispo, que é alvo de pedido de impeachment em razão da atuação do grupo de caráter miliciano Guardiões do Crivella.

