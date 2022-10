Bolsonaro apresenta ação contra Tebet por falas em comício de Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A defesa do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) entrou com ação contra a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e contra a deputada federal Marina Silva (Rede) por falas ditas durante comício em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizado em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.



O advogado João Henrique Nascimento de Freitas, Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, afirmou que "liberdade de expressão não é salvo conduto para caluniar e injuriar". Em seguida disse que as políticas serão "responsabilizadas com rigor da lei", informa o jornal Estado de Minas.

Bolsonaro disse recentemente durante um podcast que pintou um clima com meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

"Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, [num] sábado de manhã, se arrumando —todas venezuelanas. Meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Quer isso para a tua filha? E como chegou a este ponto? Escolhas erradas."

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.