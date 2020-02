Bolsonaro aumenta 'fritura' de Rêgo Barros ao trocar elogios com Skaf

"O Paulo Skaf já conseguiu um emprego no meu governo: porta-voz. Ele tocou em todos os pontos do meu discurso", disse Jair Bolsonaro em discurso na Fiesp, indicando desprestígio do porta-voz, Otávio Rêgo Barros edit

247 - Jair Bolsonaro aumentou nesta segunda-feira, 3, o fogo da fritura política do seu porta-voz, o general Otávio Rêgo Barros. Durante reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Bolsonaro não poupou elogios ao presidente da entidade, Paulo Skaf.

"O Paulo Skaf já conseguiu um emprego no meu governo: porta-voz. Ele tocou em todos os pontos do meu discurso", disse Bolsonaro em instituição da qual Skaf é presidente. "Mas eu não estou procurando", retrucou Skaf, sorrindo, sendo captado pelo microfone do presidente.

Nas últimas semanas, Rêgo Barros deixou de realizar os chamados "briefings diários" com jornalistas, nem integrou a comitiva presidencial em São Paulo hoje, que teve a presença até de Regina Duarte, que ainda não assumiu formalmente a Secretaria Especial de Cultural.

O presidente da Fiesp, que aderiu ao bolsonarismo na esperança de se viabilizar para as eleições ao governo de São Paulo em 2022, fez comentários positivos em relação à condução da economia e das reformas promovidas pelo governo Bolsonaro.

"A agenda do senhor e do governo coincidem com a da Fiesp", disse Skaf. Para o presidente da Fiesp, o rumo do Brasil estaria correto sob Bolsonaro, "mas há ainda muitos quilômetros a percorrer".