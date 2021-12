Bolsonaro confirma ministro Tarcísio como candidato ao governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira, 24, que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, será candidato ao governo de São Paulo. Para jornalistas, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que ainda não definiu o vice nem quem apoiará na disputa no Senado pelo estado.

Ele tem conversado com a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL), que foi cotada para ser sua vice em 2018, e com o ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaf.

“Ontem conversei com a Janaína, nada fechamos. Tive com o Skaf rapidamente em SP no último dia 15. A certeza é que o Tarcísio é o nosso candidato. Ele não queria. Ele é uma pessoa que poderia ganhar 200 mil por mês aí fora. Inclusive numa conversa que tive com ele, porque às vezes sobe a temperatura do governo, ele disse que vai estar comigo até o último dia. Ele quer colaborar com o futuro do Brasil, não apenas com São Paulo”, disse.

Segundo Bolsonaro, a candidatura de Tarcísio já está acertada com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. No passado, o bolsonarismo cogitou lançar o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub.

