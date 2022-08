Bolsonaro cresce e empata com Lula entre eleitores do Rio de Janeiro, diz Quaest

Em comparação com 2018, quando atual presidente teve vitória esmagadora no estado, cenário ainda é favorável a Lula edit

Brasil de Fato - O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu entre eleitores do Rio de Janeiro e encostou no seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações estão em nova pesquisa Quaest, sob encomenda da Genial Investimentos, nesta quinta-feira (18).

De acordo com o estudo, o atual chefe do Executivo saiu de 34% para 39%, um crescimento de cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada há um mês. Enquanto isso, Lula continuou com as mesmos 39% das intenções de voto que já apresentava em julho.

O levantamento aponta que todos os outros candidatos somados têm 9% dos votos. Votos em branco, nulo e indecisos somam 13%. No segundo turno, há empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O petista fica com 44%, enquanto o candidato do PL tem 42%.

Em 2018, no primeiro turno, o cenário era muito mais positivo para Bolsonaro no estado. O atual presidente teve 59,8% dos votos válidos. Ciro (PDT) terminou em 2º, com 15,2%, e Fernando Haddad (PT) em 3º, com 14,7%. No segundo turno, o chefe do Executivo teve 68%, contra 32% de Haddad.

Assim como na pesquisa nacional, divulgada na manhã de quarta-feira (17), no Rio, o público evangélico também ampliou seu apoio ao presidente entre julho e agosto (aumento de cinco pontos percentuais no último mês).

O levantamento ouviu 1.500 pessoas em 47 municípios do estado entre os dias 12 e 15/ago. A margem de erro é de 2.5 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Pesquisa registrada BR-08389/22 e RJ-07554/22.

