Bolsonaro critica Witzel: “tomou medidas exageradas, não compete a ele”

247 - Jair Bolsonaro criticou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, esta sexta-feira, 20. De acordo com Bolsonaro, “parece que o Rio é outro país”, porque o governador teria tomado medidas “exageradas” que não compete a ele para conter o avanço do coronavírus.

O decreto de Witzel suspendeu viagens aéreas, terrestres e aquaviárias de origem de locais com coronavírus ou situação de emergência decretada. Ele depende de confirmação das agências reguladoras, como Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Estão tomando medidas, no meu entender, exageradas. Fecharam o aeroporto do Rio de Janeiro. Não compete a ele, meu Deus do céu. A Anac está disposição, é uma agência autônoma que está aberta para todo mundo, para conversas. Eu vi ontem um decreto de um governador do Rio que, confesso que fiquei preocupado. Parece que o Rio de Janeiro é um outro país. Não é outro país. Você tem uma federação”, afirmou Bolsonaro.

“Temos que todas medidas equilibradas, (e não medidas) que cada vez mais levam pânico. Se vocês acompanharem o que está acontecendo com o povo, em especial o mais pobre...Daqui a pouco vamos ter problema de saque, problemas outros vão aparecer no Brasil”, reforçou.

“Tem certos governadores, tenho que criticar de novo, que estão tomando medidas extremas, que não compete a eles, fechar aeroportos, fechar rodovias. Não compete a eles. Fechar shopping etc, está para fechar a feira dos nordestinos (Feira de São Cristóvão) no Rio de Janeiro. Se o comércio para, o pessoal não tem o que comer. Em alguns casos, o vírus mata, sim, mas muitos mortes serão (de pessoas) sem comida. A pessoa com uma alimentação deficitária é mais propensa, ao pegar o vírus, a complicar sua situação sanitária, levando até a óbito. O remédio tem que ser proporcional, se não, mata. Se qualquer um tomar remédio de mais, vira veneno”, concluiu.