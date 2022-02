Bolsonaro curte feriado do Carnaval no litoral paulista e sobe em barco de luxo com apoiadores (vídeos)

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro causou uma grande aglomeração em uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo, mostra vídeo postado em sua página oficial do Facebook. O chefe de governo costuma ir ao Guarujá para passar suas férias, e não foi diferente neste feriado de Carnaval.

Ele fez um passeio de jet ski acompanhado de assessores até a Praia Grande, onde conversou com apoiadores. Na ocasião, ele subiu em uma embarcação de luxo. É o que mostra vídeo postado pelo deputado federal Hélio Lopes, aliado próximo de Bolsonaro.

O chefe de governo está hospedado na instalação militar Forte dos Andradas, no Guarujá, que abriga o quartel general da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea e da costa das regiões Sul e Sudeste do Exército Brasileiro.

