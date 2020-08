Bolsonaro dá risada sobre afastamento de Witzel: “O Rio está pegando”

Após ser afastado nesta sexta-feira (28) do governo do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel deu a entender que Jair Bolsonaro estaria agindo para derrubá-lo edit

247 - Jair Bolsonaro riu nesta sexta-feira (28) ao comentar com um apoiador, no Palácio da Alvorada, a situação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), informa reportagem do portal G1.

“O Rio está pegando, o Rio está pegando hoje. Está sabendo do Rio hoje? Governador já... Quem é teu governador?", indagou Bolsonaro. "Meu governador? É o vice", respondeu o apoiador. "Está acompanhando aí", disse Bolsonaro aos risos.

Witzel, acusado de praticar corrupção na compra de equipamentos médicos e contratos, declarou nesta sexta-feira (28), em pronunciamento à imprensa, que a decisão de seu afastamento foi “induzida pela PGR” por influência da presidência da República. “A família Bolsonaro quer o Rio de Janeiro”.

