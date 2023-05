Bolsonaro descarta apoiar reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) tem dito a aliados e interlocutores que não apoiará o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em sua tentativa de disputar um segundo mandato à frente do Executivo da capital paulista. O motivo está ligado ao fato do emedebista não o ter apoiado no pleito presidencial do ano passado e por ele ter afirmado ser de centro, e não de direita.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a declaração de Bolsonaro “aconteceu em reunião fechada na Agrishow, da qual participaram, entre outros, o empresário do agronegócio Paulo Junqueira e os deputados Mario Frias (PL-SP), Lucas Bove (PL-SP), Tomé Abduch (Republicanos-SP) e Ricardo Salles (PL-SP), que pretende participar da disputa em 2024”.

A declaração do ex-ocupante do Palácio do Planalto vai na direção contrária ao desejo da cúpula do PL, que possui cargos no governo municipal e tende a apoiar a reeleição de Ricardo Nunes.

Ainda de acordo com a reportagem, a "indisposição de Bolsonaro em relação a Nunes se choca com a defesa que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do PP, tem feito do apoio ao prefeito. Para o ex-ministro de Bolsonaro, a eleição de São Paulo será um embrião da disputa nacional de 2026, e, por isso, partidos como MDB, PP, PL, Republicanos e PSD devem se unir para derrotar Guilherme Boulos (PSOL)”.

