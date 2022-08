Bolsonaro desembarca em Juiz de Fora para início da campanha

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) desembarcou em Juiz de Fora (MG) por volta das 10h desta terça-feira (16) para iniciar sua campanha eleitoral pela reeleição.

O local foi escolhido a dedo: foi na cidade mineira que Bolsonaro sofreu um atentado a faca durante a campanha de 2018. Ele aposta no simbolismo do local para recuperar votos e diminuir a distância para o líder em todas as pesquisas, o ex-presidente Lula.

Em um carro de som, ele discursará no ponto exato onde ocorreu o atentado há quase quatro anos.

