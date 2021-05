Bolsonaro desiste de desfile de motos em São Paulo

Jair Bolsonaro e seus apoiadores não farão uma "motociata" em São Paulo. Um dos motivos para a decisão foram as críticas ao comparecimento do general Eduardo Pazuello na manifestação que aconteceu no Rio edit

247 - Jair Bolsonaro desistiu de fazer uma "motociata" em São Paulo, após a má repercussão do ato promovido por ele e por seus apoiadores no último domingo (23) no Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, um dos motivos para a decisão foram as críticas ao comparecimento do general Eduardo Pazuello na manifestação. O ex-ministro foi notificado por escrito pelo comando do Exército, após ir ao ato político.

Bolsonaro e seus apoiadores também querem evitar que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e seus eleitores façam atos contra o governo federal.

