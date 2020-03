“Bolsonaro desrespeita Congresso e Judiciário”, diz Doria

247 - Para João Doria (PSDB-SP), Jair Bolsonaro desrespeita o Congresso Nacional e o Judiciário, agravando a situação de crise econômica e política que o Brasil enfrenta, segundo informação da Folha de São Paulo.

“Vejo com profunda preocupação. O afastamento entre Poderes aumenta a crise e gera insegurança entre investidores”, disse o tucano à Folha nesta quinta-feira (12).

Segundo João Dória, “a política prejudicou a economia” e “o Brasil não pode ser governado com ódio”.

Mesmo conseguindo votos com a marca “BolsoDória”, o empresário se distanciou do inquilino do Palácio do Planalto, formando uma frente crítica ao atual Governo, dentro do próprio PSDB.