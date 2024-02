Bolsonaro diz que "com certeza" Nunes irá à manifestação de 25 de fevereiro

Apoie o 247

Jair Bolsonaro (PL) afirmou “ter certeza” que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), irá comparecer ao ato em sua defesa marcado para o dia 25 deste mês, na Avenida Paulista, mas que não pretende romper a aliança visando as eleições municipais deste ano, caso o emedebista não participe da manifestação. “Com toda certeza ele vai. Mas, isso (rompimento) não existe. Não há essa hipótese”, disse Bolsonaro à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Nunes tem dito a interlocutores que ainda não decidiu se irá ao ato, mas que, embora não tenha tomado uma decisão definitiva, a tendência atual é de se juntar à manifestação convocada pelo ex-mandatário. Aliados do emedebista, porém, têm alertado o prefeito para o alto risco de desgaste que a sua participação no ato poderá trazer à sua imagem. >>> Ricardo Nunes planeja comparecer a ato convocado por Bolsonaro e preocupa aliados

“Por outro lado, interlocutores do PL sabem que a ausência do prefeito abre espaço para bolsonaristas colarem nele a pecha de traidor e pleitearem candidatura própria em vez de o partido ficar apenas como vice na chapa. Tudo isso está sendo calculado, dia a dia, na campanha de Nunes”, destaca a reportagem.

Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal (PF) por sua suposta participação em uma trama golpista para manter-se no poder e a manifestação é vista como uma oportunidade para que ele se defenda publicamente.

