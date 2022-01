Bolsonaro diz que Tarcísio eleito em SP fará trabalho semelhante ao dele

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira, 13, que o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) aceitou ser candidato ao governo de São Paulo e que ele deverá ter uma política similar à sua. "Conversei com o Tarcísio, ele topou ser pré-candidato ao governo do estado de São Paulo", declarou.

"O Tarcísio pode sim ser uma esperança para São Paulo. Pode ter certeza: ele ganhando as eleições, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do seu secretariado —que tem que ser tecnicamente escolhido", disse Bolsonaro, durante transmissão ao vivo em que o ministro participava.

"Logicamente [ele] não vai saber com profundidade, particularidade, certos problemas do estado de São Paulo, assim como eu não sei do Brasil", admitiu Bolsonaro, falando do ministro, que nasceu no Rio de Janeiro e fez carreira em Brasília e na Amazônia.

