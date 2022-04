Bolsonaro e Ciro Gomes são os piores cabos eleitorais do Rio de Janeiro, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (7) aponta que Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) são os que mais atrapalham na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, 63% dos fluminenses não votariam em nenhum candidato indicado por Bolsonaro e outros 62% em alguém que fosse indicado pelo pedetista.

Nesta linha, outros 48% não votariam em um candidato indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que torna o petista o maior cabo eleitoral no estado,uma vez que que 26% dos entrevistados votariam com certeza em alguém apoiado por ele. Outros 23% disseram que talvez escolhessem o nome indicado por Lula.

De acordo com o Datafolha, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) lidera a corrida pelo governo do Rio, com 22% dos, seguido pelo governador Cláudio Castro (PL), com 18%. Na terceira posição ficou o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7%, seguido por Eduardo Serra (PCB), com 5%.

Em seguida, estão Cyro Garcia, do PSTU (4%), e na quinta o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz, com 3%. O deputado federal Paulo Ganime (Novo) alcançou 2%.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (7) , ouviu 1.218 eleitores de forma presencial e foi realizada entre os dias 5 e 6 de abril. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número RJ- 05998/2022.

