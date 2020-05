Doria expõe Bolsonaro na CNN americana: 'é contra a ciência'

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro por causa da postura dele na crise do coronavírus. "O comportamento do presidente Bolsonaro é errado. Ele é contra o isolamento social e contra a orientação da ciência e da medicina", disse o chefe do Executivo paulista. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos (418 mil), atrás apenas dos Estados Unidos (1,7 milhão), e a sexto posição em quantidade de mortes provocadas pela Covid-19 (25,9 mil).

O tucano lembrou de violações a recomendações de autoridades de saúde por parte do seu ex-aliado, que já foi manifestações sem máscara, estimulou atos de rua e pediu a reabertura de alguns setores da economia.

"Ele vai às ruas sem máscara, provoca aglomerações em Brasília… Isso é muito triste para o Brasil. Torna tudo mais difícil para os governadores dos estados", continuou Doria em entrevista à CNN dos Estados Unidos por Skype. "Na verdade, temos dois vírus a combater no Brasil: o coronavírus e o vírus Bolsonaro".

Durante pronunciamento em cadeia nacional, no mês de março, Bolsonaro classificou a doença como uma "gripezinha". Em abril, perguntou "e daí?", ao comentar a marca de 5 mil mortes por conta do coronavírus.

