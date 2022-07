Bolsonaro é pré-candidato com maior rejeição em Minas Gerais

55% dos mineiros não votariam no atual chefe do executivo de jeito nenhum, assim como o restante do Brasil edit

247 - De acordo com a pesquisa Datafolha publicada na última sexta-feira (1), Jair Bolsonaro (PL) é o pré-candidato que registra a maior rejeição em Minas Gerais, estado considerado chave para as eleições.

O atual chefe do executivo é reprovado por 55% dos mineiros, que não votariam nele de jeito nenhum. O índice é o mesmo do restante do país, mostrando como MG representa um bom termômetro eleitoral do Brasil.

Desde a redemocratização, em 1989, nenhum presidente foi eleito sem também ganhar no estado mineiro. O ex-presidente Lula (PT), líder nas pesquisas e principal oponente de Bolsonaro, tem 36% de rejeição em MG e 35% no país. Já em intenções de voto no estado, o petista tem 48% contra 28% do atual presidente.

