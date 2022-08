Bolsonaro é "tchutchuca das armas", diz Márcio França

Apoie o 247

247 - Candidato ao Senado por São Paulo, o ex-governador Márcio França (PSB) discursou neste sábado (20) no ato do ex-presidente Lula no Vale do Anhangabaú, na capital paulista.

Lula, Alckmin, França e Haddad fazem comício em São Paulo

Ele se aproveitou da polêmica da semana, por conta da agressão de Jair Bolsonaro (PL) a um youtuber por ter sido chamado de "tchutchuca do Centrão", para provocar o chefe do Executivo. "Essa semana o presidente ficou bravo com uma expressão, quando falaram que ele era 'tchutchuca do Centrão'. Na verdade, o presidente é tchutchuca da braveza, tchutchuca das armas, tchutchuca das coisas que são infelizes, das opções equivocadas. E nós não temos problema em sermos os tchutchucas da razão, das pessoas que se juntam, da união que a gente quer no Brasil".

França também rasgou elogios ao candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) e à vice, Lúcia França, sua esposa. "Em São Paulo são muitos milhões de eleitores, e hoje o presidente Lula está ganhando em São Paulo no primeiro turno. Se é importante eleger o presidente Lula, também é importantíssimo a gente ter São Paulo sintonizado com essa eleição do presidente Lula. Pela primeira vez em toda a história, nós temos dois professores disputando cargo, um homem e uma mulher. O Haddad está preparado, é a pessoa certa para produzir e ajudar o Lula a fazer essa conciliação. Nós precisamos muito disso. Lula lá, Haddad aqui, e aqueles que puderem ajudar, Márcio França 400 no Senado para ajudar os dois!".

