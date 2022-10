Bolsonaro está tão desesperado que usa as armas da mentira e do dinheiro do governo, diz Juliano Medeiros

"Vamos enfrentar a mentira com a verdade, o medo com a esperança, a máquina com a militância e vamos eleger Lula presidente", bradou presidente nacional do PSOL durante ato em MG edit

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, durante ato do ex-presidente Lula (PT) em Teófilo Otoni, Minas Gerais, nesta sexta-feira (21) , criticou o uso da máquina pública por Jair Bolsonaro (PL) para comprar votos por meio de medidas eleitoreiras e afirmou que o atual chefe do Executivo usa a "arma da mentira" para ser competitivo nas eleições.

"Faltam nove dias para a gente acabar com esse pesadelo e voltar a ter um Brasil de direitos e de esperança. O nosso adversário está tão desesperado que ele está usando duas armas ao longo dessa semana: a primeira é a arma da mentira, e a mentira a gente combate conversando com o povo olho no olho, convencendo as pessoas, dialogando e mostrando que o Lula vai reconstruir esse país" afirmou Medeiros.

"E a segunda arma que ele tá usando é o dinheiro do governo brasileiro, o dinheiro que é de todos nós para tentar comprar a consciência do nosso povo, mas o nosso povo não se vende, vai pegar os 600 reais e vai votar 13 no dia 30 de outubro. Então a gente já sabe, vamos enfrentar a mentira com a verdade, o medo com a esperança, a máquina com a militância e vamos eleger Lula presidente", concluiu.

