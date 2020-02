Bolsonaro faz novo teste de popularidade em Praia Grande

247 - Jair Bolsonaro está aproveitando o Carnaval para testar a sua popularidade. O ocupante do Planalto foi a Praia Grande, litoral de São Paulo, para tirar fotos e cumprimentar eleitores, que gritavam "mito".

Enquanto Bolsonaro testa o nível de confiança dos brasileiros em seu trabalho, escolas de samba criticam o atual governo. O curioso é que a atual campeã Mancha Verde, escola da torcida do Palmeiras, time dele, também fez críticas ao governo do ocupante do Planalto. Foram mostradas mulheres fantasiadas de domésticas com tiaras da Minnie e, nas mãos, um passaporte. Trata-se de um protesto contra o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na Sapucaí pela Acadêmicos de Vigário Geral (RJ), um boneco de Bolsonaro apareceu fazendo sinal de arminha. Os foliões também protestaram contra o ministro Sérgio Moro (da Justiça e Segurança Pública), que aparece encarcerado em alegoria de bloco de rua.