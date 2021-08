Bolsonaro gastou quase meio milhão de reais com motociata em São Paulo

Secretaria-Geral se nega, no entanto, a divulgar os nomes dos que se beneficiaram com o valor, alegando que as informações são sigilosas edit

Metrópoles - A Presidência da República gastou R$ 476 mil com a motociata que Jair Bolsonaro fez em São Paulo em 12 de junho. Os gastos englobam despesas da comitiva que acompanhou o presidente. A Secretaria-Geral se nega, no entanto, a divulgar os nomes dos que se beneficiaram com o valor, alegando que as informações são sigilosas.

A quantia corresponde ao que foi desembolsado pelo cartão corporativo com transporte terrestre, passagens e diárias, e se trata apenas da despesa do governo federal. Em junho, a Secretaria de Segurança de São Paulo afirmou ter gasto mais de R$ 1,2 milhão com o reforço da segurança da motociata.

Continue lendo no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE