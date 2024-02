Bolsonaro não exigirá presença de Nunes no ato de 25 de fevereiro

Ex-ocupante do Palácio do Planalto também não faz questão que o governador Tarcísio compareça edit

247 - Jair Bolsonaro não exigirá que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, compareça ao ato bolsonarista marcado para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, informa a jornalista Bela Megale, de O Globo, nesta sexta-feira (16).

Segundo as informações, o ex-ocupante do Palácio do Planalto está preocupado com uma possível reação negativa à presença de Nunes no ato. Nunes havia se colocado à disposição do ex-capitão, e mesmo com a liberação deve comparecer ao ato, diz Megale em sua coluna.

Quanto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro também o liberou de ir ao ato, temendo que não seja mais o centro das atenções. No entanto, ele também decidiu marcar presença.

Em 25 de fevereiro, Bolsonaro planeja congregar aliados e simpatizantes na Avenida Paulista, em São Paulo, após a recente ação da Polícia Federal destinada a apurar a tentativa de golpe de Estado.

