"Bolsonaro não usar nossa camisa é uma honra", diz Emerson Osasco, da Gaviões da Fiel

247 - Emerson Marcio Vitalino, o Emerson Osasco, diretor da Gaviões da Fiel e integrante do movimento Democracia Corintiana que se transformou em simbolo da luta antifascista, afirmou que o fato de Jair Bolsonaro ter vestido várias camisas de clubes brasileiros, menos a do Corinthians, foi motivo de comemoração.

"Pra nós, ele não usar nossa camisa é uma honra. E não vai se sentir bem, porque é uma camiseta de um clube formado por operários. A grande maioria da torcida é negra e periférica, isso não faz parte do mundo dele. Pelo contrário, tem repulsa do povo", afirmou Emerson em entrevista ao colunista Chico Alves, do UOL.

Em uma das primeiras manifestações de torcedores na avenida Paulista, em junho, Emerson ficou conhecido ao fazer discurso antirracista em meio a um grupo direitista de apoio a Bolsonaro.

Para ele, não é a camisa que incomoda Bolsonaro, mas a história do clube que luta pelos menos favorecidos e repeliu o fato de o movimento das torcidas antifascistas ter sido chamado de terrorista por Bolsonaro.

"Terrorismo é o que ele faz no governo. Com mais de 70 mil pessoas mortas pela covid-19 ter coragem de postar uma foto assistindo um jogo e dando risada é coisa de um cara totalmente desequilibrado", afirma.

