Bolsonaro passou a noite no Palácio dos Bandeirantes e irá ao ato com Tarcísio. Nunes se junta depois

Apoiadores de Jair Bolsonaro começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato na Paulista edit

247 - Jair Bolsonaro passou a última noite no Palácio dos Bandeirantes e deve chegar ao ato em sua defesa na Avenida Paulista junto com o governador Tarcísio de Freitas, com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, se juntando posteriormente. As informações são da CNN Brasil.

Apoiadores de Jair Bolsonaro começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento já começa a lotar a Paulista, segundo relatos.

Embora tenham feito gestos recentes de aproximação com o governo do presidente Lula, alguns políticos mantêm uma forte conexão com o bolsonarismo, refletindo o apoio de suas bases eleitorais a Bolsonaro. Eles também foram alvo de ameaças veladas por parte do ex-ocupante do Palácio do Planalto.

