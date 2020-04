Bolsonaro pede desculpas após divulgar fake news sobre desabastecimento

"Quero me desculpar, não houve a devida checagem do evento. Pelo que parece aquela central de abastecimento estava em manutenção. Então, quero me desculpar publicamente, foi retirado o vídeo", disse Jair Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, da Band edit

247 - Jair Bolsonaro pediu desculpas nesta quarta-feira, 1, por ter divulgado um vídeo com informações falsas sobre um suposto desabastecimento causado pelas medidas de restrição social contra a pandemia de covid-19.

"Quero me desculpar, não houve a devida checagem do evento. Pelo que parece aquela central de abastecimento estava em manutenção. Então, quero me desculpar publicamente, foi retirado o vídeo. A gente erra na notícia e eu tenho a humildade em me desculpar", disse Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, da TV Band.

Bolsonaro também pediu desculpas pela sua conta pessoa no Facebook. "Foi publicado em minhas redes sociais um vídeo que não condiz com a realidade para com o Ceasa/MG. Minhas sinceras desculpas pelo erro", disse, junto a um vídeo que mostra a Ceasa cheia.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa