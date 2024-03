Bolsonaro pede reembolso de multas após anistia de Tarcisio

Apoie o 247

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) protocolou nesta segunda-feira (4) um pedido junto à Justiça de São Paulo solicitando a devolução de R$ 913 mil, montante este depositado em juízo para quitar multas relacionadas ao não uso de máscara durante a pandemia da Covid-19, destaca o Metrópoles.

O requerimento surge quatro meses após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionar uma lei estadual que anistiou multas aplicadas pelo Estado a indivíduos que desrespeitaram as medidas sanitárias durante o período da pandemia.

Bolsonaro, um dos beneficiados pela medida, acumulou oito multas entre julho de 2021 e junho de 2022 por não utilizar máscara em espaços públicos durante o auge da crise sanitária. O valor total das penalidades somava cerca de R$ 1 milhão.

Na petição encaminhada à Justiça, a advogada de Bolsonaro manifestou o "desinteresse na interposição de recurso e requerer expedição de mandado de levantamento eletrônico referente ao valor depositado nos extratos de conta judicial".

Após a aprovação da lei, o próprio governo de São Paulo requereu a extinção dos processos contra Bolsonaro, pleito que foi aceito pela Justiça, possibilitando assim que a defesa do ex-presidente reivindicasse a liberação dos valores depositados.

