Bolsonaro planeja novo passeio de moto com aglomeração, desta vez no Rio

247 - Já está circulando pelas redes bolsonaristas a convocação para um novo passeio de moto comandado por nos moldes do que foi feito em Brasília no Dia das Mães, que contou com a participação de Luciano Hang, dono das lojas Havan. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Desta vez, a manifestação (pois é assim que o bolsonarismo trata o evento) será no Rio de Janeiro, no domingo, 23, a partir das 8h. Sairá da Barra da Tijuca e percorrerá a zona sul inteira, até o Monumento aos Pracinhas, no Aterro do Flamengo. Está previsto que dure a manhã inteira.Bolsonaro já confirmou sua presença.

O jornaalista ainda informa que, assim como ocorrido no domingo passado, espera-se um excesso de aglomeração e uma escassez de máscaras, a começar por Bolsonaro que parece as odiar.A festa dos sem-máscaras é uma realização de um certo Conlid, Conselho dos Movimentos e lideranças de Direita.

