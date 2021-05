Bolsonaro posta mensagem de "solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas”

Jair Bolsonaro postou mensagem em sua conta no Twitter neste domingo (16) edit

“Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos!”, disse.

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu neste domingo (16) aos 41 anos, em São Paulo, vítima de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Covas estava internado desde 2 de maio no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista. Na sexta-feira (14), a equipe médica informou que o quadro de saúde piorou e havia se tornado irreversível.

O prefeito deixa o filho, Tomás, de 15 anos.

O corpo de Covas será velado no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, às 13h. Somente familiares e amigos próximos devem participar da cerimônia.

