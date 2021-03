“Bolsonaro quer aprofundar o golpe com a bíblia e o fuzil”, diz André Constantine

“Quando uma ratazana se sente acuada, ela avança. Bolsonaro encontra-se enfraquecido e as ações que ele vem tomando são desesperadas. Ele é uma ratazana acuada e está avançando. Ele está com medo”, disse à TV 247 o ativista político. Assista edit

247 - Ativista político nas favelas do Rio de Janeiro e militante do Partido dos Trabalhadores, André Constantine afirmou à TV 247 que Jair Bolsonaro planeja aprofundar o golpe de 2016 - que retirou ilegalmente a ex-presidente Dilma Rousseff do Planalto - se utilizando da “bíblia” e do “fuzil”. Segundo Constantine, um aprofundamento do autoritarismo baseado na violência e com o apoio das igrejas.

“Não tenho dúvida de que ele tem intenções de aprofundar o golpe. Bolsonaro não vai dar o golpe, vai aprofundar, e ele quer aprofundar esse golpe de forma militarizada e violenta. Ele quer copiar o que aconteceu na Bolívia, que é aprofundar esse golpe com a bíblia e com o fuzil, já que o golpe na Bolívia foi dado com a participação direta das polícias e das igrejas evangélicas neopentecostais”, falou.

Para André, Bolsonaro está em movimento defensivo, vendo seu governo se desmoronar e seu desempenho nas pesquisas cair. O perigo, alerta o militante, é Bolsonaro reagir ao momento avançando com seu projeto autoritário. “Quando você coloca uma ratazana acuada, quando ela se sente acuada, ela avança. Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, encontra-se enfraquecido e as ações e as medidas que ele vem tomando são ações desesperadas. Ele é um rato, uma ratazana acuada e está avançando. Ele está com medo”.

