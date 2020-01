Bolsonaro se irrita com Witzel por chamar Mourão de “senhor presidente”

Jair Bolsonaro demonstrou irritação ao comentar um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que mostra o chefe do Executivo fluminense ligando para o vice-presidente Hamilton Mourão e o chamando de “senhor presidente” edit

247 - Jair Bolsonaro demonstrou irritação ao comentar um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que mostra o chefe do Executivo fluminense ligando para o vice-presidente Hamilton Mourão e o chamando de “senhor presidente”. A revolta revela o atrito entre Bolsonaro e Witzel pela possilidade de este último ser candidato a presidente da República.

“Pelas imagens, ele tá no seu carro e um assessor filma, aí ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso, eu não gostaria que fizessem isso comigo, o que se trata por telefone, tem que ser reservado”, disse Bolsonaro em entrevista na Índia.

‌‌‌No vídeo, Witzel compartilha alguns dos problemas do Rio causados por conta das chuvas, dizendo ser necessário levar água para o local. O presidente em exercício então o responde afirmando estar ciente e diz que acionará o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para intensificar as ações no estado.

Bolsonaro e Witzel têm entrado em racha nos últimos meses. No fim de novembro, Bolsonaro acusou Witzel de manipular as investigações do caso Marielle Franco e disse que a sua vida “virou um inferno” desde a eleição do seu ex-aliado.