Bolsonaro segura criança no colo sem máscara e volta a causar aglomeração em Minas

247 - Jair Bolsonaro voltou a causar aglomeração em Ipatinga (MG) e, desta vez, pegou uma criança no colo. Os dois estavam sem máscaras e a menina ficou ao lado dele, no meio da multidão, para tirar foto. Ele e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) foram à cidade mineira, no Vale do Aço, para a cerimônia de religação do Alto Forno I, da siderúrgica Usiminas, desativado desde abril por causa do coronavírus.

Nesta pandemia, Bolsonaro já causou aglomerações várias vezes, contrariando recomendações de autoridades de saúde, que recomendam o distanciamento social para diminuir a propagação da Covid-19.

Referência em acompanhamento de epidemias, Imperial College afirmou que a velocidade de contágio pelo coronavírus voltou a crescer no Brasil, depois de ter caído pela primeira vez desde abril a níveis de controle, na semana passada.

O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de confirmações (3,6 milhões) e mortes (116 mil) provocadas pela Covid-19, conforme dados da plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais acerca da pandemia.

