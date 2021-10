"Bolsonaro tem que sair, e tem que sair já", diz Juliano Medeiros, presidente do PSOL

"A gente não quer esperar até 2022", disse Juliano Medeiros, que esteve no ato contra o governo federal no Rio neste sábado edit

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, esteve no ato contra o governo federal neste sábado (2) no Rio de Janeiro e declarou que só o impeachment de Jair Bolsonaro pode parar o aprofundamento da crise econômica e social no país.

"A gente não quer esperar até 2022, a gente não quer esperar até as eleições. Bolsonaro tem que sair, e tem que sair já para não levar à morte mais brasileiros, para não aprofundar a crise econômica, para não aprofundar a crise social. Bolsonaro tem que sair já, e por isso a gente está na rua", disse.

