Bolsonaro vetou recursos cobrados por Nikolas e Cleitinho em rodovia

247 - Os parlamentares federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Cleiton Azevedo (Republicanos-MG) foram até a BR-367, no Vale do Jequitinhonha, cobrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pavimentação da via que liga Minas Gerais ao Sul da Bahia, à revelia do fato mais importante: o investimento previsto para realização da obra foi vetado por Jair Bolsonaro.

"Isso daqui já tá aqui desde quando você era presidente. Passou você, passou a Dilma, passou o Temer, passou o Bolsonaro, se você voltou agora, você resolve", cobrou o senador Cleitinho, em referência ao presidente Lula, em um vídeo divulgado nas redes sociais.

No entanto, em janeiro de 2021, conforme lembra O Estado de Minas, o governo federal tinha se comprometido a repassar R$ 157 milhões para a obra, que tinha previsão de dois anos de duração.

A rodovia foi idealizada na década de 1950 pelo então governador do estado, Juscelino Kubitscheck. O governo estadual também é responsável pela gestão da BR-367.

