Bolsonaro viaja a São Paulo para visitar vítimas das chuvas

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro está em viagem a São Paulo nesta terça-feira (1) para visitar as vítimas das chuvas e enchentes que já mataram 24 pessoas no estado desde o final de semana.

Bolsonaro sobrevoa, principalmente, as cidades de Francisco Morato e Franco da Rocha, duas das mais afetadas. O chefe do governo federal deve ainda ter uma reunião com prefeitos da região.

Pelas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pré-candidato a presidente e inimigo político de Bolsonaro, afirmou que sua visita é 'bem-vinda'. "Nosso povo está sofrendo as duras consequências das chuvas que castigaram nosso estado. A visita do presidente a SP para oferecer ajuda aos que mais necessitam é bem-vinda".

PUBLICIDADE

Doria pede ao governo federal R$ 470 milhões para ajudar nos trabalhos de recuperação e para o custeio de obras antienchentes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) publicou foto ao lado do pai, Jair Bolsonaro, em um avião a caminho de São Paulo. Acompanham o chefe do governo os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e João Roma (Cidadania), além do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE