Bolsonaro virou tiete de assassino, diz Marcelo Freixo

Bolsonaro sempre idolatrando criminosos. Hoje ele recebeu no Palácio do Planalto o major Curió, que admitiu ter executado pelo menos 41 pessoas na ditadura. Se tivesse o mínimo de decência, o presidente estaria trabalhando para salvar a vida de brasileiros, não tietando assassino. Como é triste ter um presidente que tem cheiro de porão.