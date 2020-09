Bolsonaro volta a pedir abertura do comércio para governadores e prefeitos

Jair Bolsonaro ainda disse que o “problema do vírus foi tratado covardemente” e espalhou pânico, em discurso na Câmara Municipal de Eldorado, no interior de São Paulo edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a dizer, em discurso na Câmara Municipal de Eldorado, no interior de São Paulo, que ficou sem poder pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu poderes de restringir áreas da economia aos prefeitos e governadores com a pandemia do coronavírus.

Ele disse esperar que os governador e prefeitos abram o comércio em suas regiões. “Espero que governadores e prefeitos obviamente com sua devida responsabilidade abram em definitivo o comércio”, disse.

O evento contou com a presença de vereadores, deputados estaduais e federais e os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Justiça, André Mendonça. Bolsonaro ainda disse que o “problema do vírus foi tratado covardemente” e espalhou pânico.

