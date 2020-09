Bombeiro chora ao salvar criança de 4 anos que se afogava

A foto que mostra o momento em que ele enxuga as lágrimas, com a criança nos braços, foi publicada em uma rede social e acabou viralizando rapidamente edit

O bombeiro marítimo Joel Júnior Silva Lemos salvou a vida de uma criança de apenas quatro anos que se afogava em uma praia do Guarujá (SP).

As imagens, que valorizaram nas redes, mostram o momento que Joel Júnior resgatou a criança e não conseguiu conter as lágrimas.

"A ocorrência aconteceu aqui no canto dos pescadores e, da posição que estávamos, dava para ver. Estávamos fazendo a manutenção na nossa moto aquática e tinha um guarda-vidas na faixa de areia. Simultaneamente todos vimos que eles estavam se afogando, mas em primeiro momento não sabíamos que se tratavam de crianças", contou o bombeiro segundo reportagem do portal G1.

Segundo a reportagem, além do menino de quatro anos, estavam se afogando uma menina de 10 anos, um adolescente de 13 e uma jovem de 18. Todos eram da mesma família e turistas, vindos de Jundiaí. Segundo o bombeiro, os pais não viram que eles estavam se afogando. Eles brincavam com objeto flutuante no raso do mar, quando foram arrastados pela corrente de retorno.

Todos conseguiram ser salvos.

