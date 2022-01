Bombeiros encontram corpo de quinta vítima em carro soterrado em Brumadinho

Apoie o 247

ICL

247 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou, na madrugada desta terça-feira (11), o corpo da quinta vítima do soterramento de um carro durante as chuvas de sábado (8), em Brumadinho, na Grande BH. Os cinco ocupantes do veículo, todos da mesma família, foram encontrados mortos. As informações são do portal G1.

O corpo localizado na madrugada é de um menino, de 6 anos de idade.

"O corpo estava a cerca de um metro de profundidade. O corpo será encaminhado para que seja feita perícia da Polícia Civil", disse o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

PUBLICIDADE

Mãe e professora

Uma das vítimas do acidente, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino dos Santos, de 40 anos, era professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Ela atuou por seis anos na universidade, conforme diz a instituição em nota.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE