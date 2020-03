Bombeiros encontram última vítima das chuvas na Baixada Santista

247 - O corpo da 45ª vítima desaparecida após as chuvas do começo de março na Baixada Santista foi encontrado ontem, em Barreira de João da Guarda, no Guarujá. De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcus Palombo, a vítima se chamava Evangleic Rodrigues de Oliveira e tinha 45 anos. A informação é do portal UOL.

Ao todo, a chuva deixou 45 mortos na Baixada Santista. Com a localização da vítima, o Corpo de Bombeiros vai encerrar os trabalhos após 15 dias de buscas.