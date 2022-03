Boulos abastece o "Celtinha", paga R$ 7,30 no litro da gasolina e critica Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos publicou vídeo no Twitter neste domingo (13) abastecendo seu "Celtinha" após o novo reajuste no preço dos combustíveis pela Petrobrás.

Boulos pagou R$ 100 em 13,7 litros de gasolina. Ou seja, R$ 7,299 pelo litro do combustível. Apesar de alto, há situações piores. Em regiões mais distantes dos centros urbanos já é possível encontrar o litro da gasolina sendo vendido a R$ 10.

No vídeo, o político critica Jair Bolsonaro (PL) e sua inércia diante da política de preços da Petrobrás que atrela o preço dos combustíveis no Brasil ao dólar. Enquanto isso, Bolsonaro diz que a gasolina brasileira é a "mais barata do mundo".

Colocando gasolina no Celtinha. E aí, Bolsonaro? pic.twitter.com/bahHAM61Fv — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 13, 2022

